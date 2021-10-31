Роспотребнадзор назвал главные симптомы постковида после «дельта»-штамма

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии, подведомственного Роспортебнадзору, Татьяна Руженцова в интервью ТАСС назвала главные симптомы, встречающиеся у переболевших «дельта»-штаммом COVID-19.

По ее словам, среди главных симптомов — повышенная утомляемость, изменение голоса и снижение когнитивных способностей.

Кроме того, у выздоровевших пациентов после коронавируса на протяжении длительного времени могут наблюдаться воспалительные изменения носоглотки, нарушения памяти и слуха, а также желудочно-кишечные расстройства.

Не исключены также поражения легких и сердца и повышение восприимчивости к другим инфекциям.

По словам Руженцовой, все эти симптомы наиболее вероятны в том случае, если человек перенес «дельта»-штамм коронавируса в легкой форме и не обращался за помощью к врачам.