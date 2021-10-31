Назван срок спада заболеваемости коронавирусом в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато, а затем пойти на спад уже через месяц или полтора, если граждане будут соблюдать эпидемиологические ограничения. Такие сроки назвал в беседе с URA.RU врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

По его словам, сроки спада инфицирования COVID-19 зависят также от сроков вакцинации. Специалист уточнил, что в последнюю неделю ее темпы возросли, а значит, можно ожидать выхода на плато. Выгоняйлов отметил, что спад заболеваемости произойдет после того, как 80 процентов населения сделает вакцину от коронавируса.

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Другой собеседник издания, врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, не согласился с коллегой и заявил, что для этого необходим коллективный иммунитет у 90 процентов граждан России.

«Сложно сказать, когда будет пройден пик. Пандемия может сойти на нет, когда будет иммунизировано 90 процентов населения, а у других 10 процентов будут противопоказания», — уточнил Шунков.

Врач добавил, что необходимо мотивировать людей прививаться, и в этом поможет просветительская кампания, в ходе которой россиянам расскажут о действии вакцин от COVID-19. А пока граждане будут воспринимать введенные из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничения в качестве повода уехать заграницу или пойти в гости к друзьям, результатов по снижению заболеваемости добиться будет очень сложно.

В России впервые за пандемию выявили больше миллиона заболевших COVID-19 за месяц. С начала октября оперштаб по борьбе с новой инфекцией сообщил об 1 002 764 зараженных россиянах.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили еще 40 993 новых случая коронавируса. В итоге общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 513 790.