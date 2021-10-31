В Гамалеи рассказали о вакцине от коронавируса для детей и подростков

Александр Гинцбург: концентрация «Спутник V» снижена в 5 раз для вакцинации подростков

Концентрация вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз — для детей младшего возраста. Об этом в воскресенье, 31 октября, в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, ученым удалось подобрать дозу препарата от COVID-19, которая будет эффективна и в то же время,безопасна для детей. «Эта доза — исходный "Спутник V", разведенный фактически физраствором», — уточнил Гинцбург.

28 октября стало известно, что в Москве начался предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от COVID-19 для подростков. В первом этапе исследований принимали участие 99 подростков: 56 мальчиков и 43 девочки.