В Гамалеи рассказали о вакцине от коронавируса для детей и подростков

Концентрация вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз — для детей младшего возраста. Об этом в воскресенье, 31 октября, в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, ученым удалось подобрать дозу препарата от COVID-19, которая будет эффективна и в то же время,безопасна для детей. «Эта доза — исходный "Спутник V", разведенный фактически физраствором», — уточнил Гинцбург.
28 октября стало известно, что в Москве начался предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от COVID-19 для подростков. В первом этапе исследований принимали участие 99 подростков: 56 мальчиков и 43 девочки.