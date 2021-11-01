Медведев назвал сроки взятия под контроль ситуации с COVID-19

Заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» назвал сроки, когда удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19. По его мнению, это удастся сделать в скором времени.

Материалы по теме «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи? В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября?

«Хотим мы того или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго. Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции. Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль», — считает Медведев.

Также он заявил о необходимости оставаться готовыми к появлению подобных угроз в будущем и внедрению новых технологий и инструментов во все сферы экономики и жизни. По словам политика, нужно гарантировать каждому человеку доступ к качественной медицинской помощи, медикаментам, вакцинам и средствам защиты, чтобы люди в сложные времена могли не выживать, а жить своей полноценной жизнью.

Ранее врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов заявил, что заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато, а затем пойти на спад уже через месяц или полтора, если граждане будут соблюдать эпидемиологические ограничения. Он отметил, что спад заболеваемости произойдет после того, как 80 процентов населения сделает вакцину от COVID-19.