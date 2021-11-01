Зампред Совбеза оценил российское законодательство в сфере борьбы с COVID-19

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» оценил российское законодательство в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

По его мнению, пока оно остается весьма либеральным. Он заявил, что вакцинация от COVID-19 в России пока не включена в общий национальный календарь прививок, а также не установлена уголовная или административная ответственность за неисполнение россиянами обязанности по вакцинации.

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Медведев напомнил, что в стране используются меры, ограничивающие невакцинированных граждан. Речь идет о возможностях введения запрета на выезд в другие государства, отказа в приеме в образовательные организации и учреждения здравоохранения, а также отстранения от работы или отказа в приеме на работу.

Он назвал три типа стран по их отношению к обязательной вакцинации. Первая группа — страны, в которых введена обязательная вакцинация. Вторая — страны, где обязательная вакцинация введена для отдельных категорий граждан. Третья — страны с добровольной вакцинацией граждан. Россию он отнес ко второй категории.

«Совершенствование законодательства в этой сфере — тот вызов, на который нашему государству еще предстоит найти ответ. И, скажем прямо, такой ответ должен будет зависеть от уровня угрозы общественной безопасности, которую создает пандемия», — подчеркнул зампред Совбеза, добавив, что защита большинства является фундаментальным принципом демократии.

Ранее Дмитрий Медведев назвал планету Земля идеальной средой для распространения COVID-19. По его словам, обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному государству «опустить железный занавес» полностью.