Медведев обвинил Европу в «пещерной логике» во время пандемии

Национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы во время пандемии в Европе иногда оказывались сильнее общечеловеческих ценностей, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета».

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По словам политика, пандемия выявила разрозненность европейских стран перед лицом общей беды. По его словам, Европа никак не отреагировала на призывы к солидарности и взаимопомощи, просьбам отменить санкции, мешающие работе медиков, а также предложениям прекратить огонь в «горячих точках».

«Национальный эгоизм, "пещерная логика" времен холодной войны, параноидальные фантомные страхи, попытки защитить собственные, узкие геополитические интересы сплошь и рядом оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей», — обвинил политик Европу.

Ранее Медведев заявил, что Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости.

