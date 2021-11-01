Медведев обвинил Европу в «пещерной логике» во время пандемии

Национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы во время пандемии в Европе иногда оказывались сильнее общечеловеческих ценностей, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета».
По словам политика, пандемия выявила разрозненность европейских стран перед лицом общей беды. По его словам, Европа никак не отреагировала на призывы к солидарности и взаимопомощи, просьбам отменить санкции, мешающие работе медиков, а также предложениям прекратить огонь в «горячих точках».
«Национальный эгоизм, "пещерная логика" времен холодной войны, параноидальные фантомные страхи, попытки защитить собственные, узкие геополитические интересы сплошь и рядом оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей», — обвинил политик Европу.
Ранее Медведев заявил, что Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости.