Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о торговом противостоянии между США и КНР. Конфликт государств окончательно превратился в подобие холодной войны во время пандемии, написал политик в статье для «Российской газеты».

Медведев заявил о наступлении новой холодной войны, подчеркнув, что торговый конфликт США и Китая усугубился идеологическим противостоянием. Кроме того, усилились «откровенные провокации» в Европе.

«За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Черном морях к российским границам, иногда даже нарушая их», — подчеркнул политик.

По мнению зампреда, санкционная политика не испытала изменений даже во время пандемии. В частности, борьба с «мирным коммерческим проектом» «Северный поток-2», наоборот, усилилась.

«Продолжились, а иногда и с новой силой вспыхивали войны: конфликт в Нагорном Карабахе, неугасающие столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане, периодические стычки на границе Китая и Индии, ряд конфликтов в Африке», — напомнил Медведев. 7

В той же статье Медведев рассказал о пятой фазе пандемии COVID-19 в России. По его словам, она началась весной 2021 года и продолжается до сих пор.