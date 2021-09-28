Медведев ответил на заявления Запада после российских выборов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что стране не стоит реагировать на заявления и сомнения Запада по поводу легитимности выборов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

«Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления», — отметил он. Медведев добавил, что Россия является самостоятельной страной, которая обладает государственным суверенитетом на своей территории. Кроме того, у нее есть свое законодательство, поэтому, по словам зампредседателя Совбеза, для россиян различные заявления «не имеют никакого значения».

Ранее Медведев выступил за проведение расследования вмешательства компаний США в выборы в России. По его словам, данным вопросом должны заняться компетентные и правоохранительные органы, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и МИД.