Медведев оценил возможность запрета в России зарубежных соцсетей

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев оценил возможность запрета зарубежных социальных сетей и IT-компаний из-за их вмешательства в политическую жизнь страны. Его слова передает RT.

Политик заявил, что российские власти должны реагировать на все попытки повлиять на ситуацию в стране извне. «У нас есть соответствующий закон. Он позволяет, допустим, деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам», — отметил Медведев.

По его словам, реагировать на действия соцсетей и IT-компаний можно по-разному — «не только погрозить пальчиком», но и иметь возможность запретить деятельность таких компаний.

Ранее сообщалось, что Медведев выступил за проведение расследования вмешательства компаний США в выборы в России. Как уточнил политик, этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и МИД.

14 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатический источник написала, что у российских властей есть доказательства, что Вашингтон вмешивается в выборы в Госдуму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информацию, изложенную в материале, соответствующей действительности.