Медведев выступил за расследование вмешательства США в российские выборы

Заместитель председателя Совета Безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступил за проведение расследования вмешательства компаний США в выборы в России. Об этом сообщает RT.

По его утверждению, этим вопросом должны заняться компетентные и правоохранительные органы, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и МИД. «Но я исхожу из известной латинской формулы quid pro quo — услуга за услугу. (...) Если они нам такую услугу предложили, почему бы нет?» — отметил Медведев.

По имеющейся информации, добавил лидер партии, во время проведения выборов в России на серверы ЦИК было совершено множество атак. Кроме того, порядка 50 процентов этих атак происходило из США, как сообщили в министерстве цифрового развития. «Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку?» — подчеркнул Медведев.

Ранее председатель партии «Единая Россия» рассказал, почему он отказался избираться в Государственную Думу. Он вспомнил, что в начале своей юридической карьеры задумывался попасть в Госдуму и принимать законы, так как «это действительно очень интересная работа». Однако, по его словам, «для бывшего главы государства это не очень правильно».

