Медведев высказался об отказе ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Россию

Отказ организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направлять в Россию наблюдателей на выборы в Государственную думу является попыткой заранее дискредитировать выборы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

ОБСЕ 3 августа приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей. Москва заявила, что из-за эпидемиологической обстановки от наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и от парламентской ассамблеи (ПА) могут допустить только 50 и 10 человек соответственно.

«Конечно, это и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка», — заявил Медведев.

Зампред Совета безопасности добавил, что в ОБСЕ хотели направить 500 наблюдателей на выборы в Россию в условиях пандемии COVID-19, при этом в другие страны организация обычно присылает 50 наблюдателей. Так, в США во время президентских выборов от ОБСЕ было направлено 30 человек.

Ранее Медведев оценил возможность обязательного голосования на выборах в России. По его словам, голосование на выборах вряд ли когда-нибудь станет таким, но в мировой истории эта практика существовала.