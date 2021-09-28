Медведев оценил возможность обязательного голосования на выборах в России

Голосование на выборах в России вряд ли когда-нибудь будет обязательным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с участием лидеров партий заявил, что голосование на выборах в России должно быть обязательным. Он отметил, что за отказ от голосования могут быть предусмотрены штрафы или уголовная ответственность.

«Я думаю, что вряд ли мы пойдем по этому пути. Хотя ещё раз говорю —история мировая это знает», — прокомментировал заявление Жириновского Медведев.

Он добавил, что в будущем россияне должны иметь право выбрать между очным и дистанционным голосованием. Заместитель председателя Совета безопасности также заявил, что трехдневное голосование — необходимая мера из-за ситуации с COVID-19, которая может сохраниться после пандемии.

Ранее об идее обязательного голосования высказалась глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, оно не приживется в России, потому что у граждан «очень развито чувство внутренней свободы» и принуждение к голосованию даст обратный эффект.