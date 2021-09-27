Медведев раскрыл процент направленных с территории США атак на Центризбирком

Медведев: около половины атак на серверы Центризбиркома были направлены с территории США

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что около половины атак на серверы Центризбиркома во время проведения выборов в Госдуму были направлены с территории США. Слова политика передает RT.

«По данным министерства цифрового развития, приблизительно 50 процентов этих атак происходило из Соединенных Штатов Америки. Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку?» — сообщил Медведев.

По словам политика, действия зарубежных цифровых гигантов зачастую подчиняется только их корпоративным правилам и «уже поднадоели всем».

Ранее Медведев назвал виновных в ухудшении отношений России и США. По его словам, в 2008 году, во время грузино-югоосетинского вооруженного конфликта, страны смогли найти компромисс. Однако в 2014 году, после событий на Украине, сделать это не получилось. «Я могу сказать по-простому, хотя это будет выглядеть, может быть, несколько прямолинейно: виноваты в значительной степени американцы», — заявил он.