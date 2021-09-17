Медведев назвал виновных в ухудшении отношений России и США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал виновных в ухудшении российско-американских отношений в беседе с Deutsche Welle, опубликованной на YouTube.

«Я могу сказать по-простому, хотя это будет выглядеть, может быть, несколько прямолинейно: виноваты в значительной степени американцы», — заявил он. По его словам, в 2008 году, во время грузино-югоосетинского вооруженного конфликта, страны смогли найти компромисс. Однако в 2014 году, после событий на Украине, сделать это не получилось.

«Жесткая позиция американцев, которая свелась к давлению в определенный период и на европейские страны, привела к тому, что наши отношения стали портиться и закончились введением взаимных санкций», — заключил Медведев, напомнив, что именно США ввели ограничения первыми.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что США навязывают свои идеи мироустройства другим государствам. При этом во многих странах они не приживаются, а навязывание ведет лишь к усугублению кризиса внутри государств. В пример политик привел 20-летнюю операцию Вашингтона в Афганистане.