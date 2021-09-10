Мишустин и Медведев простились с Зиничевым

Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев простились с главой МЧС Евгением Зиничевым в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев простились с главой МЧС Евгением Зиничевым в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Траурная церемония началась рано утром в пятницу, 10 сентября. Проститься с погибшим генералом армии пришло много людей. В частности, на мероприятие приехал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

О смерти Евгения Зиничева стало известно в среду, 8 сентября. Министр по чрезвычайным ситуациям трагически погиб на 56-м году жизни во время межведомственных учений по защите арктической зоны в Красноярском крае. МЧС уточняло, что он исполнял свой долг, спасая жизнь человека.