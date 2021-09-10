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Песков приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Дмитрий Песков приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым в Москве. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Траурное мероприятие проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Гроб с телом погибшего установлен на постаменте, рядом лежат многочисленные государственные и ведомственные награды Зиничева.

После прощальной церемонии его тело поставят в Санкт-Петербург, чтобы похоронить на Северном кладбище.

Министр по чрезвычайным ситуациям погиб на учениях в среду, 8 сентября, в городе Норильске Красноярского края. Ему было 55 лет.

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