Медведев объяснил отказ от работы в Госдуме

Медведев: для бывшего главы государства не очень правильно работать в Госдуме

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев объяснил, почему он отказался избираться в Госдуму. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

Медведев вспомнил, что в начале своей юридической карьеры задумывался попасть в Госдуму и принимать законы, так как «это действительно очень интересная работа». Вполне вероятно, что Медведев мог стать спикером нижней палаты парламента, однако, по его мнению, «для бывшего главы государства это не очень правильно».

«Но моя судьба сложилась иначе. Так получилось, что стал главой государства, потом был назначен на должность председателя правительства и работал в этой должности, во всяком случае в последние годы, дольше всех. И это, конечно, коренным образом изменило мою судьбу», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями думских партий предложил выдвинуть Вячеслава Володина в качестве кандидата на пост спикера Госдумы восьмого созыва. Глава государства отметил, что он «достоин» возглавить нижнюю палату парламента, однако решение по итогам голосования остается за партиями.