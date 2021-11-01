Зампред Совбеза заявил о наступлении продовольственного кризиса в мире

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев о наступлении продовольственного кризиса по всему миру. Он указал в беседе с «Российской газетой», что цены на продукты питания растут, а продуктовая инфляция ускоряется.

По его словам, сегодняшний спад гораздо серьезнее, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов. Сильнее всего кризис ударил по странам с высоким уровнем глобализации, однако сильные экономики и восстанавливаются быстрее.

Зампред Совбеза отметил, что Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует восстановление до допандемийного уровня к концу 2022 года, в а ряде развивающихся стран — не ранее 2024 года. Он указал, что для преодоления негативных последствий следует проводить политику, направленную на восстановление экономики и удержание стабильных цен.

«Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям. Многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг. Точных прогнозов дать сейчас не может никто», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что на мировую экономику влияет в том числе ряд неэкономических факторов, как то темпы вакцинации мирового населения, появление новых опасных штаммов и в особенности политические факторы, такие, как воля государств к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом, которую не все государства готовы проявить.

Ранее Медведев сообщил, что Россия с весны 2021-го находится в пятой фазе пандемии COVID-19, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости. По его словам, жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией"». Зампред Совбеза указал, что эту борьбу необходимо вести общими силам всех стран, несмотря на все трудности и политические амбиции.

