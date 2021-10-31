Типичные завтраки рекордно подорожали

Financial Times: «индекс типичного завтрака» вырос на максимальную за 10 лет величину

«Индекс типичного завтрака», традиционно рассчитываемый Financial Times, рекордно вырос за последние десять лет, пишет издание.

Причиной стало резкое подорожание входящих в типичный завтрак ингредиентов из-за плохой погоды, неурожая некоторых сельскохозяйственных культур и сбоев в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса.

Среди основных составляющих «типичного завтрака» и продуктов, из которых они готовятся, — кофе, молоко, сахар, овес, пшеница и апельсиновый сок. За последние два года фьючерсные контракты на них подорожали в среднем на 63 процента.

Крупные продовольственные компании, такие как Nestle и Procter & Gamble, реагируют на ситуацию на рынках и повышают цены на свою продукцию, перекладывая подорожание сырья на покупателей.

При этом опрошенные изданием аналитики прогнозируют сохранение тенденции. По их словам, стоимость основных продуктов питания продолжит расти как минимум в течение следующего года.