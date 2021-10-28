В России возникли проблемы с производством подсолнечного масла

В России переработчики масличных культур столкнулись с трудностями при закупках сырья из-за действий сельхозпроизводителей, которые сдерживают продажи для искусственного завышения цен. Такое мнение высказал директор Масложирового союза Михаил Мальцев, передает «Интерфакс».
«Сельхозпроизводители необоснованно "разгоняют" цены, продавая лишь небольшие партии», — заявил о возникших проблемах с производством Мальцев. Глава союза предостерег сельхозпроизводителей от попыток манипулирования рынком, поскольку это может обернуться для них «серьезными потерями».
Урожай основных масличных в этом году достигнет небывалых 23 миллионов тонн, а объемы экспорта вырастут почти в два раза по сравнению с показателями пятилетней давности — до 10 миллионов тонн, рассказал Мальцев. «Наиболее впечатляющий рост мы видим в сегментах растительных масел и шротов — там увеличение составит 28 и 25 процентов соответственно», — считает Мальцев. Причиной роста он назвал, в частности, введение государством экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и сою. Эти меры увеличили загрузку перерабатывающих предприятий внутри страны и повысили инвестиционную привлекательность отрасли в целом.
В начале октября Минфин сообщил о резком подорожании продуктов питания. Больше всего выросли цены на сахар (плюс 38,1 процента), подсолнечное масло (плюс 27,3 процента) и яйца (плюс 15,4 процента). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причинами стали ситуация на внешних рынках и посткризисная волатильность.