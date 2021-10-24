Экономист предрек введение в России талонов на продукты

Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов предрек введение продовольственных талонов в России для наиболее бедных слоев населения. В беседе с URA.RU он рассказал, что в связи с масштабным ростом цен на еду такое решение проблемы было бы «наиболее правильным».

«Наша внутренняя конъюнктура зависит от ситуации на внешнем рынке. Там идет поддержка экономики за счет скупки финансовых активов центральными банками и впрыскивания (...) растут цены почти на все товары, в том числе и на продовольствие», — сказал аналитик и подчеркнул, что ввести талоны для наименее обеспеченных слоев населения лучше, чем раздавать деньги, которые могут быть потрачены на другие товары.

По словам эксперта, в будущем на динамике цен на продукты скажется европейский энергетический кризис. Из-за дефицита и высокой цены на газ, многие предприятия, производящие удобрения, «могут просто закрыться».

Ранее Центральный банк России предсказал неожиданно высокий рост цен в стране. По данным ЦБ, цены растут значительно быстрее июльского прогноза, согласно которому показатель должен был достичь уровня 5,7-6,2 процента. К 18 октября инфляция ускорилась до 7,8 процента. Такой высокий показатель Центробанк связывает с ростом цен на овощи в августе, но отмечает, что подорожали и другие продукты, стоимость которых не считается волатильной. По мнению регулятора, увеличение цен на мировых рынках заставляет предприятия закладывать возросшие издержки в стоимость продукции для конечных потребителей.