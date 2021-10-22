Стремление спасти планету обернется подорожанием еды

Стремление спасти планету от последствий глобального потепления обернется ростом цен на еду. Одной из причин увеличения стоимости продуктов может стать переход авиации на «зеленое» топливо, рассказал генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири, сообщает CNBC.

О’Лири признал необходимость внедрения экологически чистого авиационного топлива (sustainable aviation fuel, или SAF) возобновляемых источников, например, отходов растительного масла и животного жира. «Я действительно беспокоюсь, что это повлияет на цены на продукты питания в будущем», — констатировал он.

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В настоящее время на авиацию приходится около 12 процентов мировых вредных выбросов. Отрасль взяла обязательство к 2050 году вдвое сократить эмиссию углерода относительно уровня 2005 года. SAF — специальное низкоуглеродное авиационное топливо. Оно бывает двух видов: синтетическим, производимым из улавливаемого в атмосфере углерода, и биологическим, выпускаемым из биомассы (животного жира, растительных и обработанных масел, а также отходов некоторых производств). Разработкой зеленого авиатоплива готовятся заняться и в России: соглашение об этом заключили «Газпром нефть» и «Аэрофлот».

В целом борьба человечества за окружающую среду и экологию приведет к неминуемому росту цен практически на все товары по всему миру. Государства вынуждены вводить дополнительные ограничения, чтобы стимулировать производство к экологической трансформации, которая потребует дополнительных расходов и приведет к так называемой «зеленой инфляции». По словам аналитиков, вечно длиться она не будет, но тренд на снижение продемонстрирует только тогда, когда электроэнергия из возобновляемых источников энергии будет в избытке и начнет падать в цене.