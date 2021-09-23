В России решили создать зеленое авиатопливо

Компании «Газпром нефть» и «Аэрофлот» договорились о сотрудничестве в разработке первого в России горючего с минимальным углеродным следом CAF (авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе растительного сырья). О решении создать зеленое авиатопливо говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Газпром нефти».

«Партнерство "Газпром нефти" и "Аэрофлота" предусматривает разработку эффективных рецептур авиатоплива в соответствии с международными требованиями об ограничении выбросов парниковых газов и экологической программы CORSIA** международной организации гражданской авиации ICAO», — говорится в сообщении.

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Предполагается, что новое топливо смогут адаптировать под разные типы самолетов. «Технологические и научные компетенции "Газпром нефти" позволяют компании активно включиться в работу по созданию такого продукта. Основной площадкой для исследований станет Технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге», — прокомментировал председатель правления Александр Дюков.

Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в свою очередь подчеркнул, что экология в авиации сейчас становится одним из важнейших вопросов, и его актуальность только выросла на фоне пандемии коронавируса. «Многие зарубежные авиакомпании начинают использовать SAF в тестовом режиме и в ближайшие 10-20 лет планируют существенно нарастить долю такого топлива», — подчеркнул он.

В конце августа газета «Коммерсантъ» сообщала, что российские авиакомпании, совершающие заграничные рейсы, готовятся к соблюдению новых требований международных авиационных властей и захотели стать «чище», чтобы избежать компенсационных выплат.

SAF — специальное низкоуглеродное авиационное топливо. Оно бывает двух видов: синтетическим, производимым из улавливаемого в атмосфере углерода, и биологическим, выпускаемым из биомассы (животного жира, растительных и обработанных масел, а также отходов некоторых производств).