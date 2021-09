Крупнейшие компании мира призвали власти радикальнее спасать планету

Более 150 компаний по всему миру призвали к ускоренной декарбонизации судоходной промышленности к 2050 году, выступив за то, чтобы власти государств по всему миру приняли более радикальные меры, ужесточив экологические требования. Свои предложения они изложили в документе под названием Call for Action («Призыв к действию»).

К инициативе по спасению планеты присоединились такие крупнейшие компании мира, как Shell и BP, а также мировой лидер в сфере контейнерных перевозок датская Maersk.

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?

Морская транспортировка товаров обеспечивает около 90 процентов мировой торговли, на судоходство при этом приходится около трех процентов мировых вредных выбросов. Авторы обращения считают, что, помимо требования полной декарбонизации к 2050 году, необходимо условие, что к 2030 году хотя бы пять процентов топлива для судов должно быть возобновляемым.

Глава торговой компании Trafigura Джереми Вейр, одного из участников соглашения, подчеркнул, что у политиков есть «историческая возможность» ускорить процесс избавления от выбросов. Это можно сделать с помощью углеродного налога на морское топливо и поощрения инвестиций в строительство судов с нулевыми выбросами.

Международная морская организация (ИМО) ранее заявляла о стремлении сократить выбросы на 50 процентов к 2050 году по сравнению с уровнями 2008 года. Члены нынешней инициативы сочли эти цели недостаточными для достижения климатических целей, установленных Парижским соглашением.

Ранее группа инвесторов потребовала от энергетических компаний сократить вредные выбросы. Акционеры разработали пакет норм под названием Net Zero Standard for Oil and Gas («Стандарт чистых нулевых выбросов для нефти и газа»), необходимый для замедления глобального потепления.