Трамп назвал свой законопроект лучшим подарком для США

Трамп назвал принятие бюджетного законопроекта лучшим подарком для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобренный Конгрессом США законопроект о расходах и налогах является лучшим подарком на день рождения Соединенных Штатов. Его слова приводит РИА Новости.

На митинге в штате Айова Трамп заявил, что не могло быть лучшего подарка ко дню рождения США, чем феноменальная победа, которую мы одержали всего несколько часов назад. Он назвал свою инициативу« единым, большим, красивым законопроектом, чтобы снова сделать Америку великой».

Ранее Палата представителей США приняла проект Трампа по налогам и госрасходам. За инициативу выступили 218 конгрессменов, 214 — против.

