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04:16, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Россиянам перечислили повышающие риск инфаркта и инсульта ошибки на даче

Врач Беленков заявил, что злоупотребление алкоголем повышает риск инфаркта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил распространенные ошибки на даче, которые повышают риск инфаркта и инсульта. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Лето — прекрасное время года. На даче очень хорошо: воздух чистый, овощи свои свежие, но это и эпидемия инфарктов и инсультов», — предупредил Беленков.

Одной из ошибок, которая может привести к проблемам со здоровьем на даче, он назвал злоупотребление алкоголем. «Если вы делаете это (пьете алкоголь — прим. «Ленты.ру») вечером — умеренно, и потом идете спать. А если вы с утречка приняли рюмочку, пошли работать, вот тут-то как раз — инфаркт и инсульт», — заявил кардиолог.

Также он рассказал, что на даче нельзя работать с 11 до 16 часов, когда солнечные лучи наиболее активные. Беленков посоветовал проводить это время дома или в шезлонге под навесом. Риск инфаркта и инсульта повышает и обезвоживание. В этой связи специалист призвал дачников пить много воды.

Беленков добавил, что на даче обязательно должны быть аптечка с лекарствами и тонометр — прибор для измерения давления.

Ранее Беленков в программе «О самом главном» раскрыл хитрость, связанную с препаратами от давления. Он рассказал, в какое время их можно принимать.

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