Россиян предупредили о связанной с давлением хитрости

Врач Беленков заявил, что препараты от давления можно принимать в любое время

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о хитрости, связанной с артериальным давлением. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что препараты от давления можно принимать в любое время суток. «Хитрость какая: если повышается давление, препарат длительного действия принимать без толку. (...) Они начинают действовать только через три часа, пик — через 12 часов. Через 24 часа ушли. Когда принимать — утром или вечером? Все равно», — пояснил эксперт.

Чтобы препараты действовали, важно принимать строго с интервалом в 24 часа, подчеркнул он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф, связанный с давлением. По его словам, массаж ушей не поможет снизить эти показатели и справиться с гипертонией.

