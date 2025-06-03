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20:08, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял миф о давлении

Врач Мясников заявил, что массаж ушей не лечит гипертонию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» миф снижении давления. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Вопросы от доктора» зрителей в студии спросили, помогает ли массаж ушей избавиться от гипертонии. Гостья программы ответила отрицательно, Мясников согласился с женщиной.

Он уточнил, что подобная процедура может снизить показатели давления, если человек при этом расслабится, однако этот эффект не будет долгосрочным. «Конечно, избавиться нельзя, о чем речь», — заключил Мясников.

Ранее доктор призвал россиян, которые верят рекомендациям из интернета, включать мозг. Он заявил, что те, кто дают советы о здоровье в сети, манипулируют людьми.

До этого Мясников рассказал, что считает самым отвратительным в человеке. Он уточнил, что имеет в виду торчащий живот у мужчин.

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