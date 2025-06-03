Доктор Мясников призвал одну категорию россиян включать мозг

Врач Мясников призвал россиян не верить советам о здоровье из интернета

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» обратился к россиянам, которые верят советам о здоровье из интернета. Выпуск с призывом специалиста к этой категории его зрителей доступен на платформе «Смотрим».

Мясников посетовал на то, что многие люди верят мошенникам, использующим его образ и рекламирующим поддельные медицинские препараты. При этом он отметил, что некоторые зрители сомневаются в достоверности советов, которые он сам дает в программе, например, о том, как правильно принимать статины.

«Почему вы этим искусственным жуликам верите, а мне, настоящему, живому, не верите? (...) Вами манипулируют — делать нечего. Я в медицине вижу, вы же все тепленькие. Мозг включайте, очень помогает», — возмутился доктор.

Ранее Мясников назвал самое отвратительное в человеке. Таковым он счел торчащий или висячий живот у мужчин.