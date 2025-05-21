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04:01, 21 мая 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал самое отвратительное в человеке

Врач Мясников назвал торчащий живот самым отвратительным в человеке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» то, что он считает самым отвратительным в человеке. Выпуск с признанием доктора доступен на платформе «Смотрим».

«Для меня, например, действительно само отвратительное в человеке — когда у него висящий, торчащий живот», — констатировал доктор.

Врач уточнил, что имеет в виду только мужчин. При этом Мясников отметил, что любит беременных женщин и считает их самыми красивыми.

Ранее Мясников рассказал о ловушке, связанной с давлением. По его словам, пониженного давления не существует. Повышать его значения нужно только в том случае, если показатель упал резко.

До этого доктор назвал бредом сивой кобылы одно утверждение врачей. Он заявил, что не нужно оценивать густоту крови пациента, когда у него берут кровь.

Вот это да!
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