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06:03, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил россиян о связанной с давлением ловушке

Врач Мясников заявил, что пониженного давления не существует
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о ловушке, связанной с артериальным давлением. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

На вопрос, необходимо ли человеку, у которого давление ниже нормы, повышать его, Мясников ответил отрицательно. «Это же ловушка своего рода. Вот для высокого давления есть нормативы, нормативов низкого давления нет. 90 на 60 — это все равно нормальное давление», — объяснил доктор.

Врач также заявил, что пониженного давления не существует. По его словам, человек может чувствовать себя хуже только в том случае, если давление снижается резко.

Ранее Мясников назвал бредом сивой кобылы одно утверждение врачей. Доктор выступил с критикой специалистов, которые оценивают густоту крови пациента, когда берут у него кровь.

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