Доктор Мясников назвал бредом сивой кобылы частое утверждение врачей

Врач Мясников раскритиковал медиков, которые указывают пациенту на густоту крови

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бредом сивой кобылы одно утверждение медиков о густой крови. Он раскритиковал их в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Когда вам сестра или врач говорит "У вас густая кровь" при заборе — это бред сивой кобылы. Это не значит, что у вас повышенная вязкость», — подчеркнул доктор.

Он отметил, что после услышанного пациенту нельзя самостоятельно принимать разжижающие кровь препараты, в частности аспирин. По словам эксперта, эти лекарства могут привести к опасным для жизни состояниям: кровоизлиянию в мозг или желудочному кровотечению.

Ранее Мясников рассказал россиянам, какие приборы необходимо иметь дома. Он отметил, что в аптечке должен быть глюкометр для измерения уровня сахара в крови.