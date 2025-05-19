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07:30, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал бредом сивой кобылы частое утверждение врачей

Врач Мясников раскритиковал медиков, которые указывают пациенту на густоту крови
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бредом сивой кобылы одно утверждение медиков о густой крови. Он раскритиковал их в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Когда вам сестра или врач говорит "У вас густая кровь" при заборе — это бред сивой кобылы. Это не значит, что у вас повышенная вязкость», — подчеркнул доктор.

Он отметил, что после услышанного пациенту нельзя самостоятельно принимать разжижающие кровь препараты, в частности аспирин. По словам эксперта, эти лекарства могут привести к опасным для жизни состояниям: кровоизлиянию в мозг или желудочному кровотечению.

Ранее Мясников рассказал россиянам, какие приборы необходимо иметь дома. Он отметил, что в аптечке должен быть глюкометр для измерения уровня сахара в крови.

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