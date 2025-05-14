Доктор Мясников призвал россиян иметь дома два прибора для здоровья

Врач Мясников заявил, что дома должны быть глюкометр и пульсоксиметр

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» два прибора для здоровья, которые должны быть дома. Выпуск с рекомендациями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Я вообще считаю, что дома надо иметь какие-то элементарные вещи, особенно если человек в возрасте», — заявил Мясников. По мнению доктора, домашняя диагностика может предотвратить тяжелое течение некоторых заболеваний или вовсе предупредить их.

Мясников призвал иметь в домашней аптечке глюкометр для измерения уровня глюкозы в крови и пульсоксиметр — прибор для измерения пульса. Помимо этого, по словам врача, дома также должны быть баночки для мочи и тест-полоски, которые позволяют делать экспресс-анализы на содержание белка и инфекции в моче.

Ранее Мясников описал одно правило защиты от инсульта популярной пословицей. Он уточнил, что необходимо заниматься профилактикой патологического состояния задолго до его возможного возникновения.