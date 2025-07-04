Путин выяснил цену «счастья»

Путину подарили баночку сиропа, вызывающего чувство, близкое к счастью

Президент России Владимир Путин посетил выставку продукции компании «Дикая Сибирь» в Национальном центре «Россия» и выяснил цену «счастья», передает ТАСС.

Глава компании, производящей варенья, сиропы из таежных ягод и трав, Александр Деев рассказал российскому лидеру о том, что при употреблении сладкого сиропа у человека вырабатывается серотонин, который вызывает чувство, близкое к счастью.

«И сколько стоит счастье?» — поинтересовался глава государства. Баночка сиропа стоила 204 рубля. Деев подарил Путину такую баночку с изображением соболя на этикетке, который «тоже любит бруснику».

Он также рассказал, что в последние два месяца пять процентов заказов компании поступают в Белоруссию. Президент пошутил, что «будем менять на картошку».

В мае прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин накормил Путина китайской едой. Повара приготовили необычный обед в честь визита российского лидера в Китай на 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя государствами. На торжественном приеме участникам российской делегации подавали тушеные морские огурцы, пятнистых окуней и утку по-пекински. Путину она так понравилась, что он съел больше, чем собирался.

