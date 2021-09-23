Среда обитания
 
Последние новости
ЧВК Вагнера отказалась помогать африканской стране
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
ЦИК направил в СК и Генпрокуратуру дела по нарушениям на выборах в Петербурге
В России оценили стоимость обеспечения работы устойчивого Рунета
Россиянам назвали условия законной продажи дома без земли
Выявлены новые сбои российской «Науки»
Россиянам раскрыли способы бюджетно отдохнуть на любимом курорте богачей
Видео российской полиции о мошенничестве в сети назвали «кринж года»
Гостям на свадьбе пришлось пройти испытание для доступа к праздничному столу
Xiaomi отреагировала на обвинения в цензуре
Новости партнеров
Прослушать новость

Лондону предрекли разрушительные наводнения

Миллионы лондонцев могут пострадать от потопов в результате климатического кризиса
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sang Tan / AP

Администрация Лондона предупредила, что в ближайшие годы миллионы жителей столицы могут пострадать в результате разрушительных наводнений. Мэр города Садик Хан призвал активнее сокращать выбросы парниковых газов, чтобы избежать катастрофических последствий климатического кризиса, пишет The Guardian.

По прогнозу мэрии, затопит каждую пятую школу в городе, 200 тысяч домов и офисных зданий, а также 25 процентов железнодорожных станций и десять процентов коммуникационных сетей. Наибольшие риски из-за потопов предрекли шести районам города — Хакни, Хаммерсмит и Фулхэм, Ислингтон, Брент, Тауэр-Хамлетс и Ньюхэм.

«Чрезвычайная климатическая ситуация остается одной из самых главных угроз, с которыми сталкивается Лондон и мир. Средние температуры на планете уже повышаются, и этим летом мы на собственном опыте ощутили последствия в виде экстремальной жары и внезапных наводнений в столице», — заявил Хан.

Глава Лондона считает, что для наращивания усилий по предотвращению глобальной катастрофы осталось мало времени. Он призывает правительство Великобритании принять более решительные меры в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго. Сам Хан намерен значительно расширить в Лондоне «зону сверхнизких выбросов» — с 25 октября она охватит дополнительные 3,8 миллиона человек. По мнению мэра, так удастся сократить на 30 процентов выбросы оксида азота на дорогах.

К 2030 году Лондон должен стать углеродно нейтральным. По данным администрации города, декарбонизация проходит успешно — с территории ежегодно выделяется на 44 тысячи тонн CO2 меньше, чем до появления плана по сокращению выбросов.

Наводнения в ближайшем будущем угрожают не только Великобритании, но и многим другим странам. Ученые из службы по изменению климата Евросоюза Copernicus заявили о сверхбыстром повышении уровня Мирового океана. По данным исследователей, ежегодно уровень воды поднимается на 3,1 миллиметра, а площадь растаявшего на данный момент подводного льда равна по площади шести территориям Германии. Такие изменения чреваты частыми наводнениями по всему миру и, по данным ООН, могут и вовсе оставить под водой некоторые небольшие островные государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Уровень Мирового океана катастрофически поднялся
Названы оказавшиеся под угрозой исчезновения страны
Наводнение в Лондоне заблокировало доступ к больницам
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:0218 июля

Красивая ошибка.

Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
20:2320 сентября

В российском городе после жалоб соседей вскрыли забитую мусором квартиру

19:3020 сентября

Исламизацию Берлина назвали «наследием Меркель»

18:5820 сентября

Школьницу отправили учиться на дому из-за страха глобального потепления

Среда обитания00:0311 июня

Американский город уходит под землю:

почему в этом виноваты его жители?
18:3320 сентября

Российская модель Анна Калашникова пожаловалась на соседских котов

17:4720 сентября

Школьница проедет на велосипеде сотни километров ради спасения планеты

17:1720 сентября

Россиян возмутил слив нечистот в сибирскую реку

Среда обитания00:01 8 июня

«Как прежде уже не будет»

Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
16:4820 сентября

Надвигающаяся катастрофа поработит миллионы людей

16:1820 сентября

В США появится гигантский завод водородного топлива

15:5320 сентября

Затравленный за фото с Киркоровым украинский телеведущий купил дом

Россия
Мишустин утвердил упрощенные правила ввоза лекарств для тяжелобольных
Путин поставит точку в вопросе возможного перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму
В России подвели итоги выборов.
Сколько партий проходят в Государственную Думу и кого россияне избрали губернаторами?
В российских школах учеников начали отправлять на дистанционное обучение
У россиянки случайно нашли 30-сантиметровый тромб
«У Ленина отобрали кошелек и выкинули из машины»
 
Все материалы
Мир
Боевиков «Талибана» накажут за проступки
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
Университет в Австрии передумал допускать к занятиям привитых «Спутником V»
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
Кандидат в канцлеры Германии обвинила Россию в высоких ценах на газ
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
Американские школьники захотели вернуть рабство
Все материалы
Бывший СССР
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
«Я со своей земли не уйду!»
30 лет назад Прибалтика стала независимой. Как распад СССР изменил жизнь русского населения?
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
Все материалы
Экономика
Российские власти указали Европе на ошибку на фоне высоких цен на газ
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Подсчитаны потери мирового автопрома от кризиса поставок
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
ДОМ.РФ разместил первый выпуск облигаций для инфраструктуры жилья
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Высокое давление.
ТОАЗ попросил ФАС запретить покупку своей доли двум малоизвестным компаниям
Все материалы
Силовые структуры
«Человек с подавленной агрессией»
Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Студент устроил стрельбу в госуниверситете в Перми.
Погибли шесть человек, пострадали более десяти
«Жажда свободы кружит голову»
Подкоп, маскарад и угон вертолета. Как бежали из-под стражи заключенные в СССР и России
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Назван гонорар Джошуа за бой с Усиком
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Стало известно о готовности Глушакова бесплатно играть за «Спартак»
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Футболист «Челси» анонсировал отказ от преклонения колена перед матчами
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Акинфеев отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком» в дерби
Все материалы
Культура
Раскрыта причина раннего успеха Гуфа
«Больше, девочки! Больше гламура!»
Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и Собчак
Заслуженная артистка РСФСР умерла при пожаре в Санкт-Петербурге
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Гитару с автографом Шнурова выставили на продажу за один миллион рублей
Названы лучшие сериалы года по версии «Эмми».
Кто выиграл главную телевизионную премию?
Лиам Галлахер выпал из вертолета
Все материалы
Интернет и СМИ
Число атак на российские компании увеличилось в три раза
Стало известно об атаках на системы онлайн-голосования
Российский аналог TikTok появится до конца года
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Ведущая Первого канала описала работу с мужем словами «иногда хочется орать»
«Тошнит от этого»
За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Россиянка вышла на прогулку с друзьями в Турции и внезапно умерла
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
В Испании захотели извлечь выгоду из природной катастрофы
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
Опасный поступок отдыхающих в Крыму вызвал возмущение в сети
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
Россиянам раскрыли стоимость прививочных туров за границу
Все материалы
Из жизни
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Минпромторг анонсировал скорый выпуск российского электрокара Zetta
Hyundai Creta и погоня за Лениным
Возможности корейского кроссовера против суровостей Кольского полуострова
Honda Passport обновился и получил «внедорожную» версию TrailSport
С дороги, Porsche! Что могут самые крутые маслкары XXI века?
Эти динозавры не вымерли: они умеют поворачивать и тормозить
Nissan может выпустить кроссовер с названием Skyline
Забытые концепты: грузовики будущего Renault V.I.R.A.G.E.S.
Прототипы, которым обязан жизнью самый известный грузовик
Объявлены полуфиналисты американского конкурса «Автомобиль года»
Все материалы
Среда обитания
Премьер Британии задумал переименовать себя в бога северного ветра ради климата
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Миру предрекли дефицит макарон
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Жители Фарерских островов по ошибке убили 53 китов
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Затопленный 64 года назад город «всплыл» из-за засухи в США
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
Все материалы