Лондону предрекли разрушительные наводнения

Администрация Лондона предупредила, что в ближайшие годы миллионы жителей столицы могут пострадать в результате разрушительных наводнений. Мэр города Садик Хан призвал активнее сокращать выбросы парниковых газов, чтобы избежать катастрофических последствий климатического кризиса, пишет The Guardian.

По прогнозу мэрии, затопит каждую пятую школу в городе, 200 тысяч домов и офисных зданий, а также 25 процентов железнодорожных станций и десять процентов коммуникационных сетей. Наибольшие риски из-за потопов предрекли шести районам города — Хакни, Хаммерсмит и Фулхэм, Ислингтон, Брент, Тауэр-Хамлетс и Ньюхэм.

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«Чрезвычайная климатическая ситуация остается одной из самых главных угроз, с которыми сталкивается Лондон и мир. Средние температуры на планете уже повышаются, и этим летом мы на собственном опыте ощутили последствия в виде экстремальной жары и внезапных наводнений в столице», — заявил Хан.

Глава Лондона считает, что для наращивания усилий по предотвращению глобальной катастрофы осталось мало времени. Он призывает правительство Великобритании принять более решительные меры в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго. Сам Хан намерен значительно расширить в Лондоне «зону сверхнизких выбросов» — с 25 октября она охватит дополнительные 3,8 миллиона человек. По мнению мэра, так удастся сократить на 30 процентов выбросы оксида азота на дорогах.

К 2030 году Лондон должен стать углеродно нейтральным. По данным администрации города, декарбонизация проходит успешно — с территории ежегодно выделяется на 44 тысячи тонн CO2 меньше, чем до появления плана по сокращению выбросов.

Наводнения в ближайшем будущем угрожают не только Великобритании, но и многим другим странам. Ученые из службы по изменению климата Евросоюза Copernicus заявили о сверхбыстром повышении уровня Мирового океана. По данным исследователей, ежегодно уровень воды поднимается на 3,1 миллиметра, а площадь растаявшего на данный момент подводного льда равна по площади шести территориям Германии. Такие изменения чреваты частыми наводнениями по всему миру и, по данным ООН, могут и вовсе оставить под водой некоторые небольшие островные государства.