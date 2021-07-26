Наводнение в Лондоне заблокировало доступ к больницам

Больницы Лондона сообщили, что доступ к ним временно заблокировало наводнение, случившееся из-за сильного дождя. О том, что некоторым медицинским учреждениям британской столицы пришлось остановить прием посетителей, сообщает The Independent.

По меньшей мере две больницы города предложили пациентам некоторое время пользоваться другими медучреждениями — временно закрыты оказались в первую очередь отделения неотложной помощи.

По данным издания, затопление города привело к хаосу: закрыты восемь станций метро, водители оказались заблокированы в затопленных автомобилях, многих пришлось вызволять спасателям на лодках.

Днем ранее стало известно, что проливные дожди привели к очередному наводнению в Бельгии. Пока сообщается только о материальном ущербе, жители региона, где произошло стихийное бедствие, не пострадали.