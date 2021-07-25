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Новое наводнение началось из-за обрушившихся на Бельгию дождей

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Видео: Nature Poland/ YouTube

На Бельгию вновь обрушились проливные дожди и спровоцировали новое наводнение, передает телеканал RTBF. Особенно пострадала провинция Намюр, в частности город Динант.

Мэр города Аксель Тиксон уточнил, что ущерб только материальный, люди не пострадали, обошлось без травм. Потоки воды хлынули по дорогам, смыли машины, камни, плиты асфальта.

Несколько железнодорожных переездов оказалось заблокировано, в том числе унесенными автомобилями. В одном из районов обломки забили трубы, через которые обычно вытекает ручей, он вышел из берегов и подтопил близлежащие улицы. Жители эвакуировались из-за сильного запаха мазута, причины его появления пока не уточняются.

«Это катастрофа. Нас вызывают отовсюду в Намюре, и мы не знаем, куда обращаться», — рассказали в службе спасения. Было произведено множество операций по откачке воды, ликвидированы завалы в месте обрушения стены одного из домов, людей выводят из зон затопления.

12 июля в нескольких регионах Германии начались сильные наводнения из-за продолжительных ливней. В результате разрушительных последствий потопа в стране погибли 160 человек, повреждены десятки улиц, жилых домов и мостов. Стихийное бедствие также затронуло соседние Бельгию и Нидерланды. Власти Бельгии объявили 20 июля днем национального траура по жертвам наводнения, из-за которого погибло 23 человека.

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