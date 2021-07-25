Новое наводнение началось из-за обрушившихся на Бельгию дождей

Видео: Nature Poland/ YouTube

На Бельгию вновь обрушились проливные дожди и спровоцировали новое наводнение, передает телеканал RTBF. Особенно пострадала провинция Намюр, в частности город Динант.

Мэр города Аксель Тиксон уточнил, что ущерб только материальный, люди не пострадали, обошлось без травм. Потоки воды хлынули по дорогам, смыли машины, камни, плиты асфальта.

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Несколько железнодорожных переездов оказалось заблокировано, в том числе унесенными автомобилями. В одном из районов обломки забили трубы, через которые обычно вытекает ручей, он вышел из берегов и подтопил близлежащие улицы. Жители эвакуировались из-за сильного запаха мазута, причины его появления пока не уточняются.

«Это катастрофа. Нас вызывают отовсюду в Намюре, и мы не знаем, куда обращаться», — рассказали в службе спасения. Было произведено множество операций по откачке воды, ликвидированы завалы в месте обрушения стены одного из домов, людей выводят из зон затопления.

12 июля в нескольких регионах Германии начались сильные наводнения из-за продолжительных ливней. В результате разрушительных последствий потопа в стране погибли 160 человек, повреждены десятки улиц, жилых домов и мостов. Стихийное бедствие также затронуло соседние Бельгию и Нидерланды. Власти Бельгии объявили 20 июля днем национального траура по жертвам наводнения, из-за которого погибло 23 человека.

