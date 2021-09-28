Самолеты станут меньше вредить планете

Reuters: все самолеты Boeing будут на безопасном для атмосферы топливе к 2030 году

Американская авиастроительная компания Boeing вслед за европейским конкурентом Airbus пообещала сделать все самолеты безопасными для планеты. Корпорация станет выпускать детали из переработанных материалов и переведет авиационный парк на менее вредное для планеты биотопливо, сообщает Reuters.

На авиацию приходится около 12 процентов мировых выбросов в атмосферу от транспорта и до 3 процентов антропогенных (произведенных человеком). Отрасль взяла обязательство к 2050 году вдвое сократить эмиссии углерода относительно уровня 2005 года, и теперь главные ее представители вынуждены разрабатывать новые технологии. Airbus, например, уже пообещал к 2035 году выпустить самолет с водородным двигателем.

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Boeing решил сделать акцент на другом — при той же комплектации шире использовать экологически чистое авиационное топливо (sustainable aviation fuel, или SAF) из отходов растительного масла и животного жира. Однако это не исключает совершенствование существующих моделей самолетов. Компания представила Boeing 737 MAX 9 — модель обеспечит меньшее сопротивление воздуха при полетах, а боковые стенки салона сделаны из переработанного углеродного волокна.

Вице-президент Boeing по разработке продуктов Майк Синнетт (Mike Sinnett) заявил, что к 2030 году все самолеты будут заправляться SAF. Сейчас его добавляют к обычному реактивному топливу, причем в очень маленьких концентрациях — многие авиадвигатели не предусматривают долю SAF выше 50 процентов.

Российские авиакомпании, совершающие международные рейсы, тоже задумались о сокращении вреда для планеты. Нежелание платить компенсационные квоты вынудило «Аэрофлот» договориться с «Газпром нефтью» о поставках SAF. Санкции за превышение авиацией уровня выбросов 2019 года должны вступить в силу в 2027-м.