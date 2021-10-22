Минсельхоз прокомментировал информацию о росте цен на колбасы и сосиски

Минсельхоз: правительство приняло меры для стабилизации цен на мясо в России

Министерство сельского хозяйства России отреагировало на информацию о росте цен на колбасы и сосиски с конца октября-начала ноября. В комментарии «Ленте.ру» пресс-служба ведомства сообщила о стабилизации цен на мясо в стране.

Там отметили, что с 2020 года себестоимость мясных продуктов повышается из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих.

Для стабилизации цен на продукцию животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий правительство России приняло комплекс мер. В первую очередь, это «плавающая» экспортная пошлина на зерно, на год продлен импорт основной кормовой составляющей — сои и соевого шрота.

Во-вторых, производителям мясной продукции стали доступны «короткие» кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

В текущем году предприятиям дополнительно направят субсидии на сумму в 10 миллиардов рублей для компенсации части затрат на закупку кормов. Со следующего, 2022 года, акцент в господдержке будет сделан именно на эту подотрасль хозяйства. Это, по словам пресс-службы Минсельхоза, позволит нарастить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний.

Ранее сообщалось, что более десяти крупнейших российских производителей колбас и сосисок предупредили ретейлеров о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября. Это связано с увеличением стоимости производства, причем пиковых значений цены на мясо достигли в августе-сентябре 2021 года.