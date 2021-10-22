В России вырастут цены на колбасы и сосиски

Российские производители колбас и сосисок предупредили о повышении цен на 7-20 процентов

Более десяти крупнейших российских производителей колбас и сосисок предупредили ритейлеров о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщения представителей торговых сетей.

За последний месяц мы получили более десяти писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на производимые ими товары представитель торговой сети «Верный» о повышении цен на продукцию

Причины роста цен

Повышение стоимости мясной продукции связано с увеличением затрат на производство, в частности, с подорожанием упаковки, моющих средств, яичного меланжа и самого мяса. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), наиболее высоких значений стоимость всех видов мяса достигла в августе-сентябре.

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Больше всего подорожала курятина — на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говядина подорожала на 11 процентов, а свинина — на 29 процентов, пишет издание.

Ранее руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил серьезный кризис в сельскохозяйственной отрасли страны, вызванный кадровым дефицитом из-за низкого уровня оплаты труда и другими факторами. Животноводство, к примеру, по его словам, понесло финансовые потери из-за болезней животных, в частности, африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Производители пытаются сдерживать рост цен даже на таком неблагоприятном фоне, благодаря чему отрасль остается одной из самых стабильных. Недавний скачок цен Юшин связывает со «стрессовыми покупками» — мясокомбинаты уже начинают готовиться к новогодним продажам и запасаются сырьем для производства деликатесов.

Комплекс мер

В Минсельхозе России сообщили, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. В частности — выделение мясопереработчикам десяти миллиардов рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов. На год продлен импорт основы для корма — сои и соевого шрота. Животноводам доступны льготные кредиты на закупку зерна, а также инвесткредиты на строительство и модернизацию объектов, сообщили в министерстве.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и правительство России, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Пятилетний рекорд роста

Ранее стало известно, что рост цен на продукты в России побил пятилетний рекорд, обновив максимум с сентября 2016 года, когда инфляция составляла 6,4 процента.

Инфляция в настоящее время складывается выше траектории, которая была заложена, получили второй пик в июне. Сохраняются риски внешней конъюнктуры представитель Минэкономразвития об инфляции в России

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июне в целом выросли на 0,69 процента, продукты питания подорожали на 0,64 процента за этот период и на 7,9 процента за год, а непродовольственные товары — на 0,68 процента к маю и на 7,04 процента на годовом уровне. Стоимость услуг выросла на 0,76 процента в месячном выражении, а в годовом — на 3,95 процента.

Что с ценами в мире?

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены на продукты питания в августе 2021 года выросли на 33 процента по сравнению с прошлым годом и побили рекорд за 60 лет. Основной причиной стало увеличение стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса.

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Скачку цен также поспособствовали экстремальные погодные условия, вызванные глобальным потеплением, — многие страны пережили беспрецедентную засуху. Активное восстановление экономик после пандемии увеличило расходы на грузоперевозки и удобрения и нарушило цепочки поставок. Кроме того, многие страны столкнулись с нехваткой рабочей силы после отмены локдауна. Из-за истощения золотовалютных резервов ряд государств стал импортировать меньше продуктов.