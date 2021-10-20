Названы товары с устойчивыми в ближайшее время ценами

Финансист Долгова: в России не будут расти в цене яблоки, стройматериалы и услуги туризма

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова назвала агентству «Прайм» три товара, цены на которые в ближайшее время будут устойчивы и не вырастут из-за повышенного предложения или низкого спроса.

По словам эксперта, в 2021 году был высокий урожай яблок, благодаря чему нет предпосылок к тому, чтобы цены на них повышались. Помимо этого, из-за повышения цен на ряд стройматериалов у их производителей скопились большие остатки товара, которые не получилось распродать, так что роста цен на данный вид товаров также ожидать не стоит, однако вполне вероятно снижение их стоимости. Третий вид товара с ожидаемым падением цен — туристические услуги. У россиян закончился сезон отпусков, из-за чего цены на туризм не должны вырасти в обозримом будущем, отметила Долгова.

Кроме того, финансист призвала поторопиться купить необходимые гаджеты тем, кто планировал это сделать, поскольку цены именно на этот товар, по ее мнению, продолжат расти из-за сокращения объемов выпуска.

Ранее производители предупредили россиян о росте цен на ряд продуктов, включая хлеб, мясо, молоко и рыбу. По их словам, это связано как с общей инфляцией, которая сказывается на удорожании производства, так и на кризисах определенных отраслей из-за кадрового дефицита, болезней животных и прочего.