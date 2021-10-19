На российском фондовом рынке побит 10-летний рекорд

Долларовый индекс российского фондового рынка РТС на торгах 19 октября преодолел отметку в 1900 пунктов и на максимуме составил 1900,29 пункта. Рост относительно закрытия предыдущего дня составил 1,26 процента, свидетельствуют данные Московской биржи.

Таким образом, индекс РТС побил 10-летний рекорд, превысив показатель в 1900 пунктов впервые с августа 2011 года. Абсолютный максимум индекс установил в мае 2008 года — 2498,10 пункта. Индекс Мосбиржи на максимуме составлял 4272,33 пункта, рост к предыдущему закрытию составил 0,6 процента.

Лидерами роста выступают «Полюс» (плюс 2 процента), «Норникель» (2 процента), «Петропавловск» (1,55 процента), Globaltrans Investment (1,39 процента), «Алроса» (1,42 процента). Накануне российский фондовый рынок закрылся падением.

На торгах на московской бирже 19 октября также рубль рекордно укрепился к доллару, американская валюта снижалась до минимума с июля 2020 года. Аналитики прогнозировали дальнейшее укрепление рубля к доллару ниже 70 рублей благодаря поддержке растущих цен на сырьевые товары.