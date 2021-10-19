Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов во вторник, 19 октября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии Московской биржи вырос на 0,26 процента, до 4259,23 пункта, индекс РТС — на 0,79 процента, до 1891,44 пункта.

Лидерами роста «голубых фишек» стали «Полиметалл» (плюс 1,57 процента, до 1342,1 рубля за акцию), «Полюс» (плюс 1,2 процента, до 13 625,5 рубля) и Сбербанк (плюс 0,65 процента, до 366,97 рубля). На открытии торгов подешевели бумаги только TCS Group (минус 0,88 процента, до 7658,8 рубля за штуку).

Курс доллара, по данным на 10:00 мск, — 70,93 рубля (минус 0,36 рубля), евро — 82,62 рубля (минус 0,15 рубля).

Нефть марки Brent на 10:00 мск торговалась по 84,69 доллара за баррель (плюс 0,43 процента), марки WTI — по 82,17 доллара (плюс 0,59 процента). Ноябрьские газовые фьючерсы стоили около 1100 долларов за тысячу кубометров.

