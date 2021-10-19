Аналитики спрогнозировали укрепление рубля

«Известия»: в ближайшие недели рубль может укрепиться из-за взлета цен на сырье

В ближайшие недели курс рубля может укрепиться. По данным аналитиков, курс доллара может опуститься ниже 70 рублей, а курс евро — до 80, пишут «Известия».

Главную роль в укреплении рубля играет взлет цен на сырье. Причиной роста нацвалюты стало увеличение стоимости не только нефти, но и газа, угля и металлов, заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Эксперт отметил, что рубль абсолютно оправданно выглядит сильнее по сравнению с конкурентами из развивающихся стран и демонстрирует одну из самых сильных динамик к доллару среди крупных экономик.

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По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, доллар и евро обновили годовые минимумы к рублю из-за продолжающегося скачка цен на основные экспортно-сырьевые продукты России.

Кроме того, на укрепление рубля повлияли улучшение спроса международных инвесторов на рисковые активы, а также ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Центробанка и налоговый период, добавил Васильев.

Однако усиление позиций рубля носит временный характер, считают эксперты. Согласно прогнозам аналитиков, к концу текущего года нацвалюта в среднем будет торговаться в диапазоне 70-74 рубля за доллар и 82-84 рубля за евро.

Ранее сообщалось, что Центробанк (ЦБ) оценивает влияние динамики курса рубля на инфляцию как нейтральное. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов рассказал, что курс рубля сейчас там же, где он был год назад, и даже стал немного крепче. При этом он отметил, что с учетом всей накопленной за это время инфляции российская валюта укрепилась в реальном выражении.

