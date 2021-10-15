Набиуллина рассказала о своих сбережениях

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что хранит сбережения в рублях. Такие подробности она раскрыла в интервью YouTube-каналу «Фанимани».

Она пояснила, что частично в этом сыграло роль внутреннее убеждение: «было бы неэтичным и вообще неправильным для председателя Центрального банка хранить деньги в иной валюте. Я храню в рублях», — сказала она. При этом глава регулятора отметила, что организация« снижая инфляцию, работает, чтобы рублевые сбережения были все более привлекательными».

В июне Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений. По ее словам, меньше всего стоит доверять спекулятивным криптоактивам, поскольку их «цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными». Она напомнила, что Центробанк никогда не дает советов о том, куда следует инвестировать, однако «в этом конкретном случае — вот сюда точно не нужно».

Ранее глава Центробанка оценила влияние вакцинации на экономику России. Она подчеркнула, что высокие темпы прививочной кампании позитивно сказываются на экономическом росте и уточнила, что отсутствие новых локдаунов дает больше уверенности инвесторам, поэтому косвенно, но вакцинация влияет на инвестиционную активность.