Курс доллара рекордно упал

Курс доллара к рублю упал до рекордного минимума за последний год, на торгах 19 октября он опустился до 70,84 рубля — минимальной отметки с июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент написания новости валюта незначительно восстановилась, и ее курс составил 70,9 рубля. Евро торгуется без существенных изменений. Его стоимость составила 82,72 рубля.

Ранее в октябре аналитики прогнозировали дальнейшее укрепление курса рубля. По мнению экспертов, курс доллара в ближайшие недели может опуститься ниже 70 рублей, а курс евро — до 80. Основной причиной роста национальной валюты считают увеличение стоимости сырья. Цены на газ, уголь и металлы, экспортируемые Россией, растут.

Но эксперты также отмечают, что прогнозировать курс доллара в диапазоне 60 рублей практически нереально. По мнению аналитиков, монетарная политика государств будет ужесточаться, что скажется и на российской валюте. Под давлением мировых экономических реалий она может упасть до 74 рублей по отношению к доллару.

