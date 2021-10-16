Финансист оценил возможность ослабления доллара

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в беседе с агентством «Прайм» оценил возможность ослабления доллара.

По его словам, рубль укрепляется на фоне растущих цен на нефть, газ, уголь, металлы, однако даже с учетом этих факторов прогнозировать курс доллара в диапазоне 60 рублей в ближайшей перспективе практически нереально.

При этом во всем мире инфляционные риски продолжают расти. Это значит, что монетарная политика будет ужесточаться регуляторами разных государств также, как и российским Центробанком, сказал эксперт. «Мировые ЦБ будут повышать ставки, забирать излишнюю ликвидность. Все это скажется и на нашей валюте, которая будет снижаться под таким давлением в сторону 74 рублей за доллар», — отметил он.

Макаров добавил, что рубль не может долго игнорировать мировые экономические реалии. «Предполагаю, что уже в ноябре мы увидим разворот в сторону 74 рублей за доллар», — подчеркнул он.

Ранее курсы доллара и евро в ходе торгов 15 октября снизились, свидетельствуют данные Московской биржи. Стоимость доллара падала на минимуме до 71,09 рубля, самого низкого уровня с июля 2020 года, евро — до 82,55 рубля (также рекорд за аналогичный период).

Рубль поддерживает рекордная стоимость нефти: на торгах 15 октября котировки превышали значения осени 2018 года. На время написания новости стоимость декабрьского фьючерса равнялась 84,79 доллара за баррель, на максимуме она достигала 85,1 доллара (плюс 1,2 процента).

