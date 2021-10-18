Российский фондовый рынок закрылся падением индексов Мосбиржи и РТС. Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию на Московской бирже в понедельник, 18 октября, снижением на 0,34 процента, до 4247,23 пункта. Индекс РТС потерял 0,79 процента, снизившись до 1876,56 пункта.

Основные биржевые индексы снизились, несмотря на высокие нефтяные цены. На 18:40 мск нефть марки Brent торговалась по 84,78 доллара за баррель (минус 0,09 процента), марки WTI — по 81,98 доллара (плюс 0,31 процента). Ноябрьские фьючерсы на газ стоили 1125 долларов за тысячу кубометров.

Курс доллара составлял 71,3 рубля (плюс 0,27 рубля), курс евро — 82,73 рубля (плюс 0,34 рубля)

Одним из аутсайдеров среди «голубых фишек» стала «Роснефть», которой также не помогли высокие цены на нефть. Акции компании упали за день на 0,81 процента, до 640,2 рубля за штуку. Также больше других подешевели бумаги TCS Group (минус 1,14 процента, до 7731 рубля), Сбербанка (минус 1,79 процента, до 365,15 рубля) и «Газпрома» (минус 0,87 процента, до 364,56 рубля). Больше всего подорожали акции НЛМК (плюс 3,52 процента, до 219 рублей за штуку), «Полиметалла» (плюс 0,76 процента, до 1314,4 рубля) и «Лукойла» (плюс 0,51 процента, до 7344 рубля).