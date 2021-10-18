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Акции корейских компаний взлетели из-за успеха «Игры в кальмара»

Сериал «Игра в кальмара» вызвал интерес инвесторов к акциям корейских компаний
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Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Успех сериала «Игра в кальмара», который стал самым просматриваемым шоу в истории стримингового сервиса Netflix, привел к резкому взлету акций южно-корейских развлекательных компаний. Об этом пишет Bloomberg.

Ценные бумаги корейской студии Santa Claus Entertainment на торгах 18 октября выросли почти на 30 процентов на бирже KOSDAQ. Акции южнокорейской медиа-компании Astory прибавили 12 процентов. Бумаги студий Dexter Studios и Jcontentree подскочили более чем на шесть процентов, акции студии Studio Dragon — на четыре процента.

Интерес инвесторов к акциям корейских компаний вызван популярностью «Игры в кальмара», который посмотрели уже около 132 миллионов человек.

По оценкам Netflix, прибыль от сериала может составить почти 900 миллионов долларов. Бюджет «Игры в кальмара» — около 21,4 миллиона долларов. Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание.

Ранее российская Лига безопасного интернета заподозрила сериал в пагубном влиянии на подростков и попросила психологов проверить популярное среди российских школьников шоу. В организации отметили, что получили несколько обращений от родителей в связи с выходом сериала.

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