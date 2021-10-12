В России заподозрили сериал «Игра в кальмара» в пагубном влиянии на подростков

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» заподозрили в негативном влиянии на несовершеннолетних. Лига безопасного интернета попросила психологов проверить популярное среди российских подростков шоу, сообщает издание «Подъем».

В организации отметили, что получили несколько обращений от родителей в связи с выходом сериала на сервисах Netflix и «Кинопоиск». «Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из "Игры в кальмара". Даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы все равно посмотрят дети. Вот этим вопросом и нужно заниматься», — говорится в заявлении.

Представители Лиги безопасного интернета уточнили, что сейчас ждут заключения экспертов-психологов о том, насколько пагубно этот сериал влияет на подростков.

Ранее стало известно, что «Игра в кальмара» возглавила топ сервиса Netflix в 90 странах. Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Отмечается, что это шоу может стать самым успешным на платформе и обогнать такие хиты, как «Ведьмак» и «Бриджертоны».

«Игру в кальмара» раскритиковал популярный блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов). По его словам, у сериала затянутый сюжет и скучные диалоги. При этом блогер отметил, что в проекте есть хорошие ходы и хорошие актерские работы.